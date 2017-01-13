Администрация избранного президента США Дональда Трампа не пойдет на новые глобальные договоренности с Россией за счет стран Восточной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"В Нью-Йорке я разговаривал с американскими политиками. Я говорил более часа беседовал с Генри Киссинджером, который будет советником президента Трампа и абсолютно нет таких договоренностей – о "новой Ялте", – сказал Ващиковский в эфире радио RMF.FM.

По его мнению, после победы на выборах Дональд Трамп «ведет себя рационально» и «предостерегает насчет России».

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«Американцы думают рационально, их взгляд на мир и на соперничество с Россией похож на наш»,

– отметил Ващиковский и добавил, что «никого не стоит критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией».

«Мы соседи России и тоже хотели бы улучшить отношения с ней. Поэтому передаем американцам сообщение: нам это нравится, но не за наш счет», – резюмировал польский министр.

Напомним, Ялтинская конференция 1945 года определила международный порядок и границы стран в Европе после Второй мировой войны.