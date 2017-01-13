Россия отказалась подавать заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация не будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за подтверждением своих полномочий в 2017 году. Об этом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев написал в своем блоге на сайте верхней палаты парламента после встречи с председателем ассамблеи Педро Аргамунтом в пятницу, 13 января.

По словам российского сенатора, на встрече с главой ПАСЕ он подтвердил, что в сложившихся условиях Москва не планирует обращаться в ПАСЕ. Подать заявку необходимо было бы в срок до 16 января — в преддверии январской сессии ассамблеи, уточнил Косачев.

Он также рассказал, что на встрече Аграмунт признал наличие в ассамблее многочисленных сторонников жесткого подхода к России. В то же время глава ПАСЕ выражал убежденность в том, что разногласия в оценке ситуации на Украине и других международных проблем не должны мешать полноценному участию российской делегации в ассамблее, отметил Косачев.

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Сенатор напомнил при этом, что

Россия готова вернуться в ПАСЕ только в том случае, если организация откажется от практики лишения делегаций полномочий.

В начале декабря сообщалось, что Россия в полном объеме оплатила взнос в Совет Европы за 2017 год, включая часть, предназначенную за работу в ПАСЕ.

Делегация России в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи.

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