Трамп собрал на инаугурацию рекордную сумму денег

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Команда избранного американского президента Дональда Трампа привлекла на проведение инаугурации рекордные 90 миллионов долларов, передает AP.

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Эта сумма существенно превышает пожертвования на инаугурацию, которые удавалось собрать предыдущим президентам. К примеру, на первую и вторую инаугурации Барака Обамы было собрано 55 и 43 миллиона долларов соответственно.

Глава инаугурационного комитета Том Баррак отметил, что

команда Трампа хочет избежать «цирковой атмосферы» во время церемонии и придерживаться установки «вернемся к работе».

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Ожидается, что на церемонии выступят певица Джеки Иванко, Мормонский храмовый хор и танцевальный коллектив The Rockettes.

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