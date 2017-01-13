Трамп собрал на инаугурацию рекордную сумму денег

Команда избранного американского президента Дональда Трампа привлекла на проведение инаугурации рекордные 90 миллионов долларов, передает AP.

Эта сумма существенно превышает пожертвования на инаугурацию, которые удавалось собрать предыдущим президентам. К примеру, на первую и вторую инаугурации Барака Обамы было собрано 55 и 43 миллиона долларов соответственно.

Глава инаугурационного комитета Том Баррак отметил, что

команда Трампа хочет избежать «цирковой атмосферы» во время церемонии и придерживаться установки «вернемся к работе».

Реклама

Ожидается, что на церемонии выступят певица Джеки Иванко, Мормонский храмовый хор и танцевальный коллектив The Rockettes.

Еще по этой теме