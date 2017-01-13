В Пакистане грузовик протаранил школу: есть жертвы

В Пакистане грузовик на полном ходу влетел в школу для девочек. Как сообщает Daily Pakistan, жертвами стали пять человек, около 30 получили серьезные травмы.

Отмечается, что среди погибших - преподаватель и четверо школьниц.

По данным издания Хinhuanet, грузовик не справился с управлением и врезался в учебное заведение. Водитель грузовика скрылся с места происшествия после аварии, но был задержан позже.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане разбился пассажирский самолет, 47 человек погибли.

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