ФРГ подтвердила визит министра РФ в обход санкций

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ выступило в защиту решения пригласить главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева на встречу министров сельского хозяйства стран G20.

Стандартный текст приглашения был отправлен всем представителям G20, сообщили в пятницу, 13 января, в министерстве, при этом российская сторона пока не ответила согласием на участие в мероприятии.

Ранее в тот же день издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) распространило информацию о том, что Берлин намерен пригласить российского министра, включенного в санкционный список Евросоюза, в обход санкций.

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Для этого правительство ФРГ повысило статус мероприятия, приравняв его к встрече под эгидой ОБСЕ.

Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд лицам, находящимся под санкциями, для участия в заседаниях в рамках ОБСЕ.

МИД Германии уже подтвердил, что Александр Ткачев внесен в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства стран G20.

Кроме того, во время пребывания руководителя российского Минсельхоза в Германии запланирована его встреча с немецким коллегой Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt) в закрытом режиме.

Министерство иностранных дел ФРГ при этом подчеркнуло, что участие Ткачева в работе ярмарки «Зеленая неделя», проходящей в эти дни в Германии, не предполагается.

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