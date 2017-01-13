Перед выборами в Европе начали усиливать борьбу с российской пропагандой

Страны Европы и НАТО перед выборами в Германии и Франции разрабатывают защитные механизмы для противодействия кибератакам и дезинформации со стороны России, целью которых может быть влияние на западную политику, и создают центры, занимающиеся мониторингом пропаганды, и расширяют существующие, передает Reuters.

В задачу этих центров входит выявление фальшивых новостей, укрепление киберзащиты, отслеживание активности социальных сетей, рассчитанных на русскоязычную аудиторию, политические партии, избирателей и лиц, ответственных за принятие решений.

Высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что Москва будет поддерживать на европейских выборах крайне правые и популистские партии. Другой источник агентства в ЕС заметил, что

вбросы дезинформации наблюдаются перед каждым голосованием, представляющим интерес для Кремля,

после чего исход часто бывает выгоден России.

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В Брюсселе, где за 2016 год насчитали 110 отдельных попыток взломать серверы Европейской комиссии, планируют расширить отдел стратегических коммуникаций дипломатической службы ЕС, созданный в марте 2015 года для борьбы с дезинформацией и российскими кампаниями для получения влияния и насчитывающий сейчас 30 человек.

Источник агентства в ЕС пожаловался, что защита от российского вмешательства не является для Брюсселя приоритетной задачей, и отметил, что отдел «не получает достаточного финансирования» и представляет собой «крошечную команду практически без всякой поддержки».

Отдельные представители блока создают собственные ведомства для мониторинга и ответных мер против дезинформации. Чехия, в частности, сформировала группу из 20 человек 1 января.

В Германии опасаются, что Кремль будет поддерживать евроскептиков и антииммигрантские партии

Франция и Германия недавно создали подразделения для ведения кибервойн, а представители НАТО сообщили Reuters, что подозревают Россию в спонсировании хакерских атак на их сети перед ключевыми саммитами.

Представители немецких спецслужб говорят, что РФ поддерживает евроскептиков и антииммигрантские партии в Германии и других странах Евросоюза. Канцлер Ангела Меркель заявила, что не может исключать вмешательство России в выборы.

Берлин рассматривает организацию группы для оценки материалов, направленных на дезинформацию, вроде резонансного ложного сообщения российских СМИ о девочке из семьи русских немцев, которую якобы похитили и изнасиловали мигранты.

Критики подобной идеи в Германии указывают, что это приведет к созданию «министерства правды», которое ограничит свободу слова и повлияет на процесс выборов.

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже предупредил о возможности влияния на французскую избирательную систему способами, опробованными в США, и призвал всех быть бдительными.

Западные специалисты по разведке указывают, что

Москва использует для пропаганды не только телеканал RT, но и целый ряд площадок, в том числе соцсети и неправительственные организации.

Вопросы обеспечения кибербезопасности вызывают серьезное беспокойство у стран - членов НАТО, чьи послы в декабре обсудили конкретные опасения, которые высказывала Германия в отношении российского вмешательства в выборы, сообщили два дипломата.

Страны Балтии «ведут войну» с российской пропагандой «много лет»

Несколько стран запретили вещание русскоязычных телеканалов за распространение дезинформации и разжигание ненависти.

Литва, Латвия, Великобритания, Эстония и Дания также призвали ЕС создать новостные источники для русскоговорящего населения.

«Мы уже начали войну и ведем ее в течение многих лет», - сказал в интервью Reuters глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Литва на этой неделе сообщила, что в 2016 году запретила строительство центра обработки данных для последующей сдачи его в аренду организациям, занимающимся разработкой облачных технологий, из-за опасений по поводу возможного шпионажа со стороны России.

Бывший председатель Сейма Латвии, ныне глава комитета национальной безопасности парламента и ведущий президентский советник по национальной безопасности Солвита Аболтиня сказала, что подобная угроза намного серьезнее возможности вооруженного вторжения. «Это очень важный и срочный вопрос на повестке дня, - сказала она. - Выборы в Америке - прямое тому доказательство».

Американская разведка 6 января обнародовала незасекреченную версию доклада Национальной разведки США, из которого следует, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы республиканца Дональда Трампа.

Президент США Барак Обама в одном из своих последних интервью в должности главы государства выразил опасение, что Россия попытается повлиять на выборы в странах Западной Европы.

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