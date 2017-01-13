Премьер Британии открестилась от разведчика, сделавшего компромат на Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: AFP/LETA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что предполагаемый автор «доклада» о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил уже много лет не работает на британские спецслужбы.

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«Совершенно ясно, что человек, подготовивший этот доклад, уже много лет не работает на британское правительство», — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил «человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки».

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В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России «компрометирующей информации» относительно Трампа — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь».

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