В Эстонии задержали африканца, намеренно заразившего свою партнершу ВИЧ

На востоке Франции в Эльзасе в начале этой недели суд вынес приговор уроженцу Южной Африки, который целенаправленно заразил свою сожительницу ВИЧ. Мужчину задержали в Эстонии, в декабре 2016 года его выдали французским властям.

В качестве наказания африканцу назначили четыре года тюремного заключения. Со своей жертвой мужчина встретился в Германии - та к моменту заражения уже была матерью одного ребенка.

Когда в 2007 году она снова забеременела, с ней связалась одна из бывших ее партнера, которая сообщила женщине, что та заражена ВИЧ, и виновником является ее сожитель, пишет Postimees.

Реклама

После рождения ребенка мужчина исчез, и женщина, болезнь которой к этому времени уже перешла в стадию СПИДа, подала в суд. Мужчину задержали в 2015 году в Эстонии, где он жил со своей новой партнершей. Франции его выдали в декабре 2016 года.

В прошлом году в том же регионе осудили на 12 лет другого мужчину, который сознательно заразил свою партнершу ВИЧ.

Еще по этой теме