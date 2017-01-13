Команда Трампа готовит телефонный разговор между президентами США и РФ

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил о подготовке телефонного разговора между лидером Америки и президентом России Владимиром Путиным.

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По информации агентства Reuters, телефонный разговор Трампа и Путина состоится после инаугурации президента США, которая пройдет 20 января.

По словам Спайсера, советник Дональда Трампа Майл Флинн 28 декабря провел телефонный разговор с послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн высказал надежду на совместную работу с российским послом, добавляет агентство.

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Ранее, в конце декабря, Шон Спайсер,

после высылки из США 35 российских дипломатов, заявлял, что у Дональда Трампа нет срочных планов на переговоры с Владимиром Путиным.

Российские дипломаты, напомним, были признаны в Госдепартаменте США персонами нон грата в рамках введения нового пакета санкций против России. Все они, как установили американские власти, должны были покинуть территорию США в течение 72 часов.

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