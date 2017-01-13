Заблокировать ассоциацию Украины и ЕС: в Голландии подали в суд

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Нидерландах движение Форум за демократию подало в суд на голландское правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, передает Dutch News.

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Именно это движение стояло у истоков референдума относительно ратификации Соглашении. Теперь в Форуме за демократию хотят, чтобы судьи остановили попытки правительства ратифицировать его.

По их словам, закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

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Несмотря на это, правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов.

Члены движения убеждены, что это является нарушением действующего законодательства.

«Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен», - говорят в движении.

Голландский премьер ранее заявлял, что Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию между Украиной и ЕС после выборов в марте.

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