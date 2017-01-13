Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Уходящая администрация Барака Обамы проводит в пятницу «тренировку» для будущих высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

«Тренировка позволяет познакомить тех, кого избранный президент назначил будущими высокопоставленными официальными лицами, с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала в прошлом, реагируя на крупные инциденты в стране», — сообщил Эрнест. По его словам, своим опытом с будущими чиновниками поделятся министры и главы ведомств.

Трамп приступит к обязанностям президента США 20 января после инаугурации.

В тот же день уйдут в отставку президент Барак Обама, члены его кабинета и до нескольких тысяч политических назначенцев и высокопоставленных сотрудников администрации.

Реклама

Трамп будет заполнять вакансии в своем кабинете постепенно, по мере утверждения министров и других чиновников в сенате.

Еще по этой теме