Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Уходящая администрация Барака Обамы проводит в пятницу «тренировку» для будущих высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

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«Тренировка позволяет познакомить тех, кого избранный президент назначил будущими высокопоставленными официальными лицами, с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала в прошлом, реагируя на крупные инциденты в стране», — сообщил Эрнест. По его словам, своим опытом с будущими чиновниками поделятся министры и главы ведомств.

Трамп приступит к обязанностям президента США 20 января после инаугурации.

В тот же день уйдут в отставку президент Барак Обама, члены его кабинета и до нескольких тысяч политических назначенцев и высокопоставленных сотрудников администрации.

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Трамп будет заполнять вакансии в своем кабинете постепенно, по мере утверждения министров и других чиновников в сенате.

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