Арестованному топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Окружной суд Детройта 12 января оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина по всем 11 пунктам обвинения будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы, сообщает Reuters.

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Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщалось, он был задержан ФБР в январе во Флориде, когда пытался вернуться в Германию.

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Как уточняет DW,

помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к «дизельгейту» еще пятерых топ-менеджеров Volkswagen:

Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии и, как считают эксперты, вряд ли будут выданы.

По словам министра юстиции США Лоретты Линч, все эти менеджеры злоупотребляли своим служебным положением на протяжении почти 10 лет.

Они обвиняются в сговоре, нарушении законов США в области экологии, а также мошенничестве.

Между тем ранее на неделе стало известно, что Volkswagen согласовал с американскими властями «конкретный проект урегулирования» последствий дизельного скандала, предусматривающий выплату автоконцерном штрафов на общую сумму 4,3 млрд долларов. Еще более 15 млрд долларов компания потратит на компенсации американским автовладельцам.

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