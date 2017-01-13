Арестованному топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Окружной суд Детройта 12 января оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина по всем 11 пунктам обвинения будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы, сообщает Reuters.
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Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.
Как сообщалось, он был задержан ФБР в январе во Флориде, когда пытался вернуться в Германию.
Как уточняет DW,
помимо Шмидта, власти США обвиняют в причастности к «дизельгейту» еще пятерых топ-менеджеров Volkswagen:
Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии и, как считают эксперты, вряд ли будут выданы.
По словам министра юстиции США Лоретты Линч, все эти менеджеры злоупотребляли своим служебным положением на протяжении почти 10 лет.
Они обвиняются в сговоре, нарушении законов США в области экологии, а также мошенничестве.
Между тем ранее на неделе стало известно, что Volkswagen согласовал с американскими властями «конкретный проект урегулирования» последствий дизельного скандала, предусматривающий выплату автоконцерном штрафов на общую сумму 4,3 млрд долларов. Еще более 15 млрд долларов компания потратит на компенсации американским автовладельцам.Еще по этой теме