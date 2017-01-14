Протесты на инаугурации Трампа могут собрать более 350 тысяч человек

Более 350 тыс. протестующих ожидается на следующей неделе на инаугурации будущего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на Национальную службу парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия.

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«Парковая служба зарегистрировала на Национальной аллее по крайней мере 28 групп и ожидает более 350 тыс. человек, как свидетельствует внутренний список ведомства. Обычно на инаугурации поступает 5-6 запросов», — пишет Politico. Речь идет о неподтвержденных цифрах, которые предоставили сами организаторы.

Например, только одна демонстрация женщин заявила 200 тыс. участников.

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Первоначально после неожиданной победы Трампа на выборах казалось, что на инаугурации будет сравнительно немного народу, отмечает Politico. В частности, демократы, готовившиеся к победе Хиллари Клинтон, массово отменяли бронирование в местных отелях. Однако теперь большинство крупных отелей распродали почти все места республиканцам, а также участникам протестов.

После избрания Трампа в ряде городов США прошли уличные протесты, они продлились несколько дней.

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