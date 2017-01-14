Жестокое испытание: американские военные в Эстонии угодили в прорубь

Если вчера находящихся в Эстонии военных США обучали кататься на лыжах, то сегодня инструкторы вывели испытания на новый уровень: военнослужащие должны были прыгнуть в прорубь прямо вместе с лыжами и рюкзаком за спиной, пишет Virumaa Teataja.

Как сообщает «Интерфакс», американские солдаты приступили в Эстонии к обучению ведения боевых действий в зимних условиях.

Как сообщили в среду «Интерфаксу» в пресс-службе Сил обороны, они учатся ходить на лыжах, одеваться и даже питаться в условиях холодного климата.

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«Многие солдаты видят снег впервые в жизни. Мы шаг за шагом учимся - как стоять на лыжах, двигаться, падать.

Позже будем овладевать навыками стрельбы и переходов с полным боевым снаряжением», - рассказал руководитель курсов капитан Кайдо Кивистик (Kaido Kivistik) и добавил, что многие наслаждаются действиями в условиях зимы.

Фото: Meelis Meilbaum

Курсы проводятся на базе батальона разведки Сил обороны Эстонии, в них принимают участие 40 военнослужащих из США.

Рота 503 пехотного полка 173 воздушно-десантной бригады США прибыла в Эстонию в сентябре, ее ротация пройдет в феврале.

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