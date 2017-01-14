Трамп назвал условие отмены санкций против России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» санкции против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 13 января.

Еще по этой теме

Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. «Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи», — сказал он.

Избранный президент США также выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает»,

— заявил Трамп.

Реклама

Ранее 13 января уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России в связи с ситуацией на Украине, срок действия которых истекал в марте.

11 января кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон назвал условие признания Крыма частью России. По словам политика, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения.

6 января Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. «Только глупые люди или дураки могут полагать, что это плохо!» — отметил он. При этом республиканец пообещал, что во время его правления «Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас».

29 декабря 2016 года США ввели санкции против ряда граждан и организаций России, в том числе Федеральной службы безопасности, и выслали 35 российских дипломатов, а также членов их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинили российские власти в причастности к кибератакам. Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

Еще по этой теме
Трамп собрал на инаугурацию рекордную сумму денег

Трамп собрал на инаугурацию рекордную сумму денег

Премьер Британии открестилась от разведчика, сделавшего компромат на Трампа

Премьер Британии открестилась от разведчика, сделавшего компромат на Трампа

Команда Трампа готовит телефонный разговор между президентами США и РФ

Команда Трампа готовит телефонный разговор между президентами США и РФ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку Wo&Men

Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу Showbiz

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей Showbiz

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира Showbiz

Пугачева ответила на требования россиян «убрать» ее из эфира

Планета в опасности: к Земле летит таинственный объект Hi-Tech

Планета в опасности: к Земле летит таинственный объект

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 