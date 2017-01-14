Посол ЕС: Украина получит безвиз, но даты нет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

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Об этом заявил глава представительства, посол Хьюг Мингарелли в интервью «Радио Свобода».

«Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз.

Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС»,

- сказал он.

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По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принятое в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз «движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины».

Как отметил Мингарелли, решение о Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС ранее начался процесс обсуждения и внедрения безвиза.

«В этом нет никакого политического основания, уверяю вас.

По сути, не никаких проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и украинцы должны путешествовать на короткий срок в ЕС без виз», - добавил он.

В декабре прошлого года Евросоюз согласовал обновленный механизм прекращения безвизовых режимов, от которого зависел прогресс во внедрении безвиза для Украины и Грузии.

Как пояснил Мингарелли, Украина теперь должна дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится «триалог» - консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, - чтобы окончательно согласовать визовую либерализацию для Украины.

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