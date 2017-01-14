В Таиланде истребитель разбился на авиашоу для детей

Истребитель Saab Jas 39
 

Истребитель Saab Jas 39. Фото: REUTERS/Scanpix

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, пилот погиб. Об этом сообщает в субботу, 14 января, Bangkok Post.

Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (04:27 по Риге) в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел.

Местный аэропорт был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлены в другую воздушную гавань. Командование ВВС создало комиссию для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

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