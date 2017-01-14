Обама продлил санкции против России

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Барак Обама продлил на год санкции против России, срок действия которых истекал в марте. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 13 января, письме уходящего главы Соединенных Штатов руководителям обеих палат Конгресса.

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«Действия и политика, на которые отвечает этот указ [о санкциях], продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — заявил Обама.

Первые санкции относительно РФ в связи с ситуацией на Украине и в Крыму были введены Обамой 6 марта 2014 года. В общей сложности он издал три указа о введении ограничений, все три — в 2014 году.

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Позднее они дополнялись другими документами, и в черные списки вносились новые фамилии и названия организаций. Среди граждан — официальные лица и крупные предприниматели, а также члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

10 января стало известно о внесении в сенат законопроекта о санкциях в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в президентскую кампанию. Документ предусматривает введение ограничений против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добычу углеводородов более 20 миллионов долларов, включая поставку товаров и услуг, а также технологий. Инвесторы, которые в течение года направят в строительство Россией трубопроводов более пяти миллионов долларов, а также инвесторы, вложившие более одного миллиона долларов в гражданские ядерные объекты, также попадают под действие санкций.

Для утверждения законопроект должны принять обе палаты Конгресса и подписать президент.

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