Полк зенитных систем С-400 заступил на дежурство в Крыму

Дислоцированный в Крыму 18-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО, вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на дежурство. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ТАСС.

«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», — отметил присутствующий на церемонии командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

По его словам, в Крыму предусмотрено развертывание дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, но сроки он уточнять не стал.

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В декабре 2016 года стало известно, что один из крымских зенитных ракетных полков полностью перевооружен на систему С-400 «Триумф».

По открытым данным, с 2007 по 2016 год военные развернули не менее 17 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава (за исключением 1532-го полка на Камчатке с тремя дивизионами), оснащенных системой С-400. По действующим планам Госпрограммы вооружения на период до 2020 года, Минобороны должно получить 56 дивизионов этой системы.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского в развитие решений, примененных на системе С-300 ПМУ-2 «Фаворит». Принята на вооружение в 2007 году.

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