Непогода в Европе: хаос на дорогах, 65 погибших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Medvedev / TASS

Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает ВВС.

Во Франции около 350 тысяч домов остались без электричества, а на восточном побережье Англии объявлено предупреждение о наводнении. Между тем, в Бельгии также укрепляют побережье для защиты от наводнений.

Германия готовится к сильным снегопадам, синоптики говорят, что самая плохая погода ожидается на восточном направлении. Водители в Германии были предупреждены о снеге и гололедице на дорогах. Трое автомобилистов уже погибли в ДТП в Баварии.

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Некоторые страны страдают от наибольших снегопадов за последние несколько лет,

река Дунай и пролив Босфор закрыты для судоходства.

«В Черногории, Сербии, Македонии и Болгарии намного холоднее, чем обычно, с низкими температурами до -15С в течение пяти дней подряд. В соседних странах - Италии, Греции, Турции и Румынии на 5-10 градусов холоднее, чем обычно для этого времени года», - сообщили во Всемирной метеорологической организации.

Во Франции, где прибрежные ветры достигали скорости 146 км/ч, погибли женщина, на которую упало дерево. В Албании женщина погибла возле своего дома в сильные морозы в южном городе Саранда.

В целом похолодание по всей Европе унесло 65 жизней.

Напомним, что в Болгарии наблюдается аномально холодная погода. Из-за морозов впервые за 60 лет замерзли поверхность Бургасского залива Черного моря и некоторые участки реки Дунай, сообщают местные СМИ.

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