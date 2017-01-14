Литва отгородится забором от Калининграда

Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью. Соответствующие траты заложены в бюджет страны на 2017 год. Об этом в субботу, 14 января, пишет газета Lietuvos žinios.

Еще по этой теме Латвия и на границе с Белоруссией построит забор 12 ноября 2016 г.

Ожидается, что на строительство стены будет потрачено 3,6 миллиона евро. Вильнюс также хочет оборудовать границу системами наблюдения, однако средства на нее планируется найти в следующем году, рассказал глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас (Eimutis Misiūnas).

Министр уточнил, что новое сооружение «не будет китайской стеной».

Забор, по его словам, должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы.

Реклама

Член литовского Сейма и бывший министр обороны страны Раса Юкнявичене со своей стороны заметила, что ограждение имеет «символическое значение». «Этот забор не остановит танки и другую военную технику, но продемонстрирует, что мы надеемся на улучшение отношений с Россией (...) Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить потенциальную угрозу со стороны России», — добавила она.

Конкурс на строительство забора, протяженность которого составит около 135 километров, планируется объявить в ближайшее время. Он будет пролегать от округа Вистиче (там пересекаются границы Польши, Литвы и России) до Нямунаса. При этом длина сухопутной границы Литвы с Калининградской областью составляет 288 километров.

Ранее в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.

Еще по этой теме