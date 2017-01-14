Петицию о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек

 

Фото: AP/Scanpix

Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ – Pardon Snowden. Кампанию проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).

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Свои подписи поставили, в частности, финансист и инвестор Джордж Сорос, соучредитель компании Apple Стив Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорси и другие. По словам Возняка, Сноудена можно назвать героем, который восстал против тайного шпионажа и нарушений конституции.

Одновременно на сайте кампании опубликованописьмо к уходящему президенту США Бараку Обаме за подписью руководителей AI, HRW и ACLU Салила Шетти, Кеннета Рота и Энтони Ромеро. Авторы призывают Обаму использовать президентские полномочия, чтобы в последние дни его пребывания в Белом доме помиловать Сноудена.

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«Мы уверены, что Сноудена будут помнить как героя, боровшегося за права человека, и одного из самых важных разоблачителей в истории. Президентское помилование для Сноудена станет мужественным утверждением права граждан привлекать правительство к ответственности, когда происходит злоупотребление властью», – говорится в послании.

В свою очередь администрация США не выказывает намерений пойти навстречу просителям о помиловании Сноудена, находящегося в России. "Сноуден – это человек, "бежавший в руки неприятеля и искавший убежище в стране, которая совсем недавно стремилась подорвать нашу демократию", – заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

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