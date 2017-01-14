На Урале расстреляли охрану химзавода, где лежат сотни тонн тротила

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В Красноуральске Свердловской области неизвестные атаковали охрану заброшенного химзавода: трое охранников госпитализированы, в том числе с огнестрельными ранениями. Региональное издание URA.ru со ссылкой на местных жителей сообщает, что на территории завода без присмотра находятся «десятки тонн тротила» - мощной взрывчатки. В ГУ МВД это опровергают.

Сообщается, что группа мужчин в ночь на 13 января проникла на территорию завода. За день до этого рядом загорелись и оборвались провода ЛЭП, и территория была обесточена.

Когда нарушителей заметили охранники, их обстреляли. Представители охранявшего территорию завода ЧОПа не были вооружены.

Их госпитализировали с ранениями: у двоих огнестрельные ранения ног, у третьего - черепно-мозговая травма.

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Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт незаконного проникновения. Он сообщил, что следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Горелых опроверг сообщения о том, что на заводе хранится большое количество тротила.

«Это не соответствующие действительности сведения. Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 на 5 км взрывчатых веществ нет», - заявил он «Интерфаксу».

Расследование преступления находится на контроле у руководства регионального полицейского главка. «На причастность к нападению сыщики уголовного розыска отрабатывают ранее судимых лиц, неработающих тунеядцев, и склонных к такого рода противоправным деяниям», - сообщил представитель ГУ МВД.


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