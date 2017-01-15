18-летний юноша упал с 83-го этажа «Москва-Сити» на глазах отца

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Отец молодого человека, который погиб после падения с 83-го этажа комплекса «Москва-сити», рассказал о произошедшем. Мужчина опроверг информацию о том, что сын приходил на каток.

«Он привел меня на смотровую вышку. А потом перепрыгнул на крышу катка и спрыгнул», – сказал мужчина. Причину такого поступка сына он не знает. Однако заметил странности в поведении ребенка.

"С вечера был не очень нормальный. Я просто приехал, пошел за ним следом, когда он уходить стал. Пошел за ним следом, смотрю, куда он идет, теряется. Я говорю: "Куда ты идешь?" – "Погулять". – "Куда?". – "Увидишь", – рассказал отец.

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Трагедия произошла 14 января. «Мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания «Око«»,

– сообщили в правоохранительных органах Москвы. Известно, что юноша упал на стоящий внизу Geländewagen. Причины, по которым он упал с небоскреба, пока неизвестны.

В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела, но не уточнили подробностей. По данным Следственного комитета, от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.


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