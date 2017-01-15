Представитель Трампа опроверг сообщения о предстоящей встрече с Путиным

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер опроверг сообщение издания The Sunday Times о том, что Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность.

«Это неправда. Новость - 100% ложная», - заявил Спайсер у себя в Twitter. Он приложил к сообщению ссылку на информацию о том, что Трамп якобы хочет провести встречу в Рейкьявике с Путиным.

Газета в своей статье напоминала об исторической встрече в Рейкьявике генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в октябре 1986 года.

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Эти переговоры стали важным шагом на пути к завершению холодной войны, поскольку на встрече обсуждался вопрос сокращения стратегических наступательных вооружений.