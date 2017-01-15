В Брюсселе искали террористов, есть задержанные

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Прокуратура Брюсселя провела в субботу, 14 января, в столичной коммуне Моленбек несколько обысков в рамках расследования дел о терроризме, передает Интерфакс.

Обыски охватили несколько улиц. В операции участвовал вертолет. Были задержаны несколько человек.

Моленбек со значительным иммигрантским населением мусульманского вероисповедания получил печальную известность после терактов в Париже и Брюсселе.

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Исполнители или соучастники которых были в той или иной степени связаны с этой коммуной.

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