Самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Москвы

Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок», - сказал источник.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры были эвакуированы, а самолет был заменен.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково самолет Falcon столкнулся со снегоуборочной машиной. На борту находился президент французской энергетической компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Все они погибли.