СМИ: Мэй раскроет новые детали по Brexit 17 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично расскажет о планах правительства по Brexit в ходе выступления во вторник, 17 января. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.
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По данным издания, Мэй планирует объявить о том, что Британия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда.
«Премьер-министр будет настаивать на том, что Европейский суд потеряет любой контроль над делами Британии с того момента, как она выйдет [из ЕС] весной 2019 года», — отмечает газета.
Кроме того, в своей речи британский премьер коснется проблем иммиграции. В частности, оправдывая призывы сторонников Brexit «вернуть Британии контроль над границами», Мэй объявит о запрете на свободную миграцию из Евросоюза после 2019 года.
Также отмечается, что Мэй объявит о ведении переговоров о торговых соглашениях с другими странами в будущем. Это означает, что Британия выйдет из единого рынка ЕС.Еще по этой теме