В Германии готовятся к кибератакам во время выборов в бундестаг

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Deutsche Welle


Власти Германии активно готовятся отражать хакерские атаки во время выборов в бундестаг в сентябре нынешнего года. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер.

«Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии», – рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты.

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Таким образом, по словам Заррайтера,

с технической точки зрения парламентские выборы «защищены против всяких попыток манипулирования».

Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования – например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

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