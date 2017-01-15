Крупные шведские города захлестнула волна насилия

В Швеции в прошлом году резко увеличилось количество инцидентов с огнестрельным оружием в двух крупных городах – Мальмё и Стокгольме.

В Мальмё в прошлом году стрельбу открывали примерно 150 раз. В Стокгольме – около 100 раз, сообщает Postimees.ee.

Это существенный рост по сравнению с 2015 годом.

В прошлом году в Мальмё, Стокгольме и Гётеборге в результате инцидентов с огнестрельным оружием погибли более 60 человек.

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Правоохранительные органы отмечают, что преступные группировки все чаще прибегают к использованию огнестрельного оружия. Такая картина наблюдается впервые за 25 лет.