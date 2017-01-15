Крупные шведские города захлестнула волна насилия

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Швеции в прошлом году резко увеличилось количество инцидентов с огнестрельным оружием в двух крупных городах – Мальмё и Стокгольме.

В Мальмё в прошлом году стрельбу открывали примерно 150 раз. В Стокгольме – около 100 раз, сообщает Postimees.ee.

Это существенный рост по сравнению с 2015 годом.

В прошлом году в Мальмё, Стокгольме и Гётеборге в результате инцидентов с огнестрельным оружием погибли более 60 человек.

Реклама

Правоохранительные органы отмечают, что преступные группировки все чаще прибегают к использованию огнестрельного оружия. Такая картина наблюдается впервые за 25 лет.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки Wo&Men

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб Hi-Tech

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб

Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице Wo&Men

Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет Wo&Men

Родители устроили фотосет с двойней, зная, что один умрет

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии Showbiz

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии

За рубежом

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 