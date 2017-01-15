Тунисец Амри мог совершить теракт в Берлине под воздействием наркотиков

Тунисец Анис Амри, предположительно, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине, постоянно принимал наркотики и занимался их сбытом. Об этом сообщает в воскресенье Welt am Sonntag. Следствие допускает, что под их воздействием он находился и во время теракта на рождественской ярмарке, когда задавил грузовиком 12 человек.
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По данным Welt, доклад следствия в понедельник будет рассматривать парламентская комиссия по контролю за деятельностью спецслужб.
В нем указывается, что
24-летний мигрант у себя на родине попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с распространением наркотиков.
В докладе отмечается, что тунисец прибыл в столицу ФРГ за несколько дней до атаки. В последние месяцы до теракта он часто ездил из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Бельгию.
В телефоне предполагаемого террориста следователи нашли лишь два сохраненных номера; кому они принадлежат, пока не сообщается. В рюкзаке Амри полиция обнаружила около тысячи евро.
Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял тунисец, въехал в толпу людей на территории рождественской ярмарки.
В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.Еще по этой теме