В Германии у неонацистов изъяли 150 кг взрывчатки

У двух жителей Германии обнаружили более 150 килограмов взрывчатки. Мужчины подозреваются в связях с местной террористической организацией правого толка Oldschool Society (OSS).

По данным агентства DPA, 29 декабря в городе Цвайбрюккен (федеральная земля Рейнланд — Пфальц) были задержаны двое мужчин 18 и 24 лет.

У них изъяли 155 кг взрывчатых веществ, нацистскую символику и разрывной заряд с изображением свастики.

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В прокуратуре сообщили, что задержанные подозреваются в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления.

Сами мужчины утверждают, что экспериментировали с пиротехникой и хотели устроить фейерверк на Новый год.

Между тем в Мюнхене судят четырех членов Oldschool Society, которые планировали нападения на мечети и центры для беженцев. У них также были изъяты взрывчатые вещества.