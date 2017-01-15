Простая просьба поставила таксофирмы в тупик

Приехавшая в Эстонию в гости семья была неприятно удивлена, когда выяснилось, что крупные таксофирмы не могут выполнить простую просьбу - предоставить детское кресло для ребенка.

«К нам из-за границы приехали гости, которые при заказе такси попросили, чтобы в машине было детское кресло», - рассказал читатель портала Tarbija24. Когда такси подъехало к отелю, то выяснилось, что кресла в нем нет.

После этого семья обратилась в Tallink Takso и специально отметила, что им нужна машина с детским креслом. Но и в приехавшем такси Tallink кресла не оказалось.

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«Для меня это неожиданность, как такое может быть.

Я понимаю, что у маленьких фирм нет детских кресел, но это же большие фирмы!» - удивляется читатель.

Член правления Tulika Takso Анне Ребане отметила, что сожалеет об этом случае. Она заверила, что для всех такси Tulika есть детское кресло, которое подходит для детей весом до 36 килограмм.

«Если клиенту необходимо детское кресло и клиент информирует нас об этом во время заказа, то на выполнение заказа уходит больше времени, так как водитель должен заехать в бюро Tulika и взять с собой кресло нужного размера. Это означает, что если такси, например, заказывают в Виймси, то нужно учитывать, что на это пойдет около десяти минут и время поездки от бюро в Виймси», - отметила она. Ребане советует клиентам, которые хотят, чтобы в машине было детское кресло, заказывать такси на определенное время.