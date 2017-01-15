Простая просьба поставила таксофирмы в тупик

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Приехавшая в Эстонию в гости семья была неприятно удивлена, когда выяснилось, что крупные таксофирмы не могут выполнить простую просьбу - предоставить детское кресло для ребенка.

«К нам из-за границы приехали гости, которые при заказе такси попросили, чтобы в машине было детское кресло», - рассказал читатель портала Tarbija24. Когда такси подъехало к отелю, то выяснилось, что кресла в нем нет.

После этого семья обратилась в Tallink Takso и специально отметила, что им нужна машина с детским креслом. Но и в приехавшем такси Tallink кресла не оказалось.

Реклама

«Для меня это неожиданность, как такое может быть.

Я понимаю, что у маленьких фирм нет детских кресел, но это же большие фирмы!» - удивляется читатель.

Член правления Tulika Takso Анне Ребане отметила, что сожалеет об этом случае. Она заверила, что для всех такси Tulika есть детское кресло, которое подходит для детей весом до 36 килограмм.

«Если клиенту необходимо детское кресло и клиент информирует нас об этом во время заказа, то на выполнение заказа уходит больше времени, так как водитель должен заехать в бюро Tulika и взять с собой кресло нужного размера. Это означает, что если такси, например, заказывают в Виймси, то нужно учитывать, что на это пойдет около десяти минут и время поездки от бюро в Виймси», - отметила она. Ребане советует клиентам, которые хотят, чтобы в машине было детское кресло, заказывать такси на определенное время.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

В Украине запатентовали новый танк Тирекс Hi-Tech

В Украине запатентовали новый танк Тирекс

Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице Wo&Men

Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска Hi-Tech

Самая маленькая ракета-носитель в мире упала после запуска

Как Раймонд Паулс отметил свой день рождения Showbiz

Как Раймонд Паулс отметил свой день рождения

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии Showbiz

Кто поборется за участие в «Евровидении» от Латвии

TVNET спрашивает

А ты уже выбросил елку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 