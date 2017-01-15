Плачущий Джо Байден стал мемом в соцсетях

 

Фото: AP/Scanpix

На церемонии вручения одной из высших наград США — Президентской медали свободы Момент — вице-президент Джо Байден прослезился. Эмоции политика стали поводом для новых мемов пользователей соцсетей, передает The Hill.

Президент США Барак Обама лично вручил Байдену награду, отметив, что она вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».

Байден отвернулся и не смог сдержать слез.

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По данным СМИ, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала,

причем медаль в анонсе не упоминалась.

Однако растроганный Байден привлек внимание пользователей соцсетей, которые начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: «Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры». После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.

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Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка: «Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) «.

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