Плачущий Джо Байден стал мемом в соцсетях

Президент США Барак Обама лично вручил Байдену награду, отметив, что она вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».

Байден отвернулся и не смог сдержать слез.

По данным СМИ, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала,

причем медаль в анонсе не упоминалась.

Однако растроганный Байден привлек внимание пользователей соцсетей, которые начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.

Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: «Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры». После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.

Instagram

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd— Avery Monsen (@averymonsen) January 13, 2017