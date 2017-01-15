Плачущий Джо Байден стал мемом в соцсетях

На церемонии вручения одной из высших наград США — Президентской медали свободы Момент — вице-президент Джо Байден прослезился. Эмоции политика стали поводом для новых мемов пользователей соцсетей, передает The Hill.
Президент США Барак Обама лично вручил Байдену награду, отметив, что она вручается «за веру в родных американцев, за любовь к стране и за постоянную службу, которая выдержит испытание временем».
Байден отвернулся и не смог сдержать слез.
По данным СМИ, вице-президент не знал заранее о церемонии, так как ее анонсировали лишь за несколько часов до начала,
причем медаль в анонсе не упоминалась.
Однако растроганный Байден привлек внимание пользователей соцсетей, которые начали создавать мемы по мотивам церемонии награждения.
Пользователи соцсетей активно отсылали к известным кино-франшизам и комиксам.Так, пользователей Twitter Авери Монсон предположил, что Джо Байден спросил у президента о том, что ждет их в дальнейшем, а тот ответил: «Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры». После чего Байден спросил Обаму, можно ли ему будет присматривать за кроликами.
"tell me how it's gonna be, barack"
"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"
"i get to tend the rabbits?"
"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd— Avery Monsen (@averymonsen) January 13, 2017
Следующий шутливый диалог разворачивается вокруг награды и вафельного рожка: «Обама: Джо, у меня есть кое-что для тебя! Джо: Это вафельный рожок? Обама: Это Президентская медаль свободы. Байден: (плачет) «.
Obama: Joe, I got you something.
Biden: Is it an ice cream cone?
Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...
Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki— Joe Biden (@SavageJoeBiden) January 14, 2017