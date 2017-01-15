Президент Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово

Президент Сербии Томислав Николич
 

Президент Сербии Томислав Николич. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Заявление прозвучало через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд «Железных дорог Сербии» с надписью «Косово – это Сербия».

Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы «сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира».

Несмотря на заявление президента, конфликт между Сербией и Косово маловероятен, сообщает корреспондент BBC из Белграда.

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Сербия уже достигла значительного прогресса в переговорах о возможном вступлении в состав Европейского Союза.

Нормализация отношений с Косово - важная часть этого процесса.

Однако Белград хочет привлечь внимание международного сообщества к тому, что Приштина не выполняет полностью уже достигнутые договоренности, в том числе и по вопросу о свободе передвижения.

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