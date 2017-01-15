Старшая дочь президента Каримова допрошена по делу о коррупции

По делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг швейцарские прокуроры допросили старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, которую подозревают в отмывании многомиллионных сумм.
По данным The Wall Street Journal, во время проведения процессуальных действий подозреваемая находилась под домашним арестом в Ташкенте.
Газета напоминает, что
Каримова проходит по делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг.
Следствие полагает, что 800 млн швейцарских франков (около 745 млн евро), арестованных на счетах обвиняемой в Швейцарии, были получены ею незаконным путем.
Занимавшаяся дизайном ювелирных изделий и сценической деятельностью Каримова исчезла из поля зрения СМИ после задержания в феврале 2014 года.Еще по этой теме