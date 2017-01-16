 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

В результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Манас под Бишкеком погибли 32 человека, из них четыре члена экипажа. Об этом агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев.

Ранее сообщалось, что количество жертв катастрофы превысило 20.

«В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки», — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава.

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С места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.

«Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные»,

— подчеркнула собеседница агентства.

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Аэропорт «Манас» закрыт для самолетов.



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