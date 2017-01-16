Названа предварительная версия крушения Boeing 747

Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов назвал предварительную причину падения Boeing вблизи аэропорта Бишкека. По его словам, Boeing 747 не смог вписаться в посадочную полосу аэропорта Манас. Об этом сообщается на официальном сайте министерства, пишет ТАСС.

«Сейчас на месте работают специалисты, создан штаб по расследованию причин крушения. Почему он не смог вписаться - из-за технического сбоя или погодных условий, мы пока сказать не можем», - заявил министр.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения республики, жертвами катастрофы грузового самолета стали не менее 32 человек.

На месте падения лайнера продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому «сведения о погибших могут измениться». Ранее в Минздраве отмечали, что число жертв авиакатастрофы может вырасти до 40 человек.

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Boeing, совершавший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, упал в понедельник в 07:30 по местному времени (03:30 в Эстонии) в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет рухнул на дачный поселок, в котором постоянно проживали люди. Среди погибших члены экипажа грузового самолета и местные жители, включая по меньшей мере шестерых детей.

При падении воздушного судна были разрушены порядка 15 одноэтажных жилых домов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Киргизии, на место происшествия выехал премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков.

По последним данным, катастрофу потерпел самолет турецкой компании MyCargo Airlines, также известной как ACT Airlines.

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