На месте авиакатастрофы под Бишкеком работают более тысячи человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком работает более тысячи сотрудников МЧС, МВД, Национальной гвардии и Минздрава. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на первого вице-премьер-министра Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева.

«На месте происшествия работают 300 спасателей МЧС, 500 сотрудников МВД, 90 военнослужащих Национальной гвардии, 60 сотрудников министерства здравоохранения и около 100 сотрудников министерства транспорта. В общей сложности функционируют 14 бригад и 20 единиц техники», – сказал чиновник.

По его словам, самолет развернуло при падении и раскололо на три-четыре части.

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«Фрагменты тел погибших разбросаны по периметру», – сказал вице-премьер.

Напомним, турецкий грузовой самолет Boeing 747 упал на жилой поселок при заходе на посадку неподалеку от аэропорта Манас. В результате катастрофы погибли не менее 35 человек.

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