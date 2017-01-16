В Сыктывкаре инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца внутри

Новые хозяева обнаружили в помещении огромное кровавое пятно с фрагментами трупа.

В Сыктывкаре местные власти выдали инвалиду квартиру, в которой сохранились останки предыдущего владельца: новые хозяева обнаружили в жилище большое кровавое пятно с фрагментами тела.

Как сообщает Ura.ru, жительнице Сыктывкара, которая является инвалидом, полагалась квартира от муниципалитета, но добиться жилья женщина смогла лишь с помощью суд, причем суд первой инстанции иск отклонил, но на сторону жительницы города встал Верховный суд.

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По словам адвоката женщины Романа Койдана, судья принял решение выделить женщине положенную по закону квартиру, но администрация Эжвинского района Сыктывкара не спешила исполнять это решение около года,

а когда инвалиду наконец дали квартиру, то истинное положение дел вовсе не обрадовало новых хозяев: в новой квартире женщина обнаружила след с останками от тела предыдущего хозяина.

Видео из жуткой квартиры было размещено в Сети.

Как отмечают авторы ролика, квартире стоит жуткий запах, а в помещении совершенно невозможно находиться. На кухне осталась еда, а в прихожей — обувь и другие вещи хозяина. На полу - огромное пятно, которое, судя по всему, осталось после длительного нахождения здесь трупа.

Койдан добавил, что его клиентка не будет отказываться от квартиры, однако намерена добиваться проведения ремонта в ней за счет администрации.

«А знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что инвалиды в Сыктывкаре, в Ухте, Усинске, Печоре, в Воркуте могли только мечтать о таком быстром исполнении судебного акта, как в Эжвинском районе. Именно это и есть самое страшное. Инвалиды из других районов Коми сказали бы: «Тут надо радоваться! Радоваться! Радоваться!» Мы ждем по 3,4,5 лет и не можем добиться исполнения судебных актов», - добавил правозащитник.

Позже выяснилось, что администрация Эжвинского района Сыктывкара заявила о намерении отремонтировать «нехорошую» квартиру, предоставленную по решению районного суда инвалиду.

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