В Москве прощаются с Доктором Лизой и другими погибшими в катастрофе Ту-154

 

Фото: AP/Scanpix

В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве утром в понедельник, 16 января, проходит прощание с врачом и филантропом Елизаветой Глинкой, погибшей 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем. Похороны Доктора Лизы состоятся на Новодевичьем кладбище в столице, пишет NEWSru.

Еще по этой теме

Все желающие смогут проститься с Елизаветой Глинкой в ходе гражданской панихиды в Успенском храме с 8 до 14 часов понедельника, сообщает сайт Совета при президенте РФ по правам человека. Отпевание и похороны Доктора Лизы пройдут в кругу родных и близких.

Друзья и коллеги вспоминают о Елизавете Глинке с теплотой.

«В трудной ситуации Лиза всегда умела найти слова, умела найти время, чтобы позвонить, написать и поддержать. Обидно, что она не узнала в полной мере, как она нам дорога была», - рассказала ТАСС попечитель фонда «Подари жизнь» Катерина Гордеева. Член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева называет гибель Доктора Лизы огромной потерей. «Очень трудно говорить, это огромная потеря. Такие, как Доктор Лиза, рождаются раз в тысячу лет», - считает правозащитница.

Реклама

Елизавета Глинка, летевшая на борту разбившегося Ту-154, везла в Сирию медикаменты. 8 декабря она стала первым лауреатом новой Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Глинка была членом СПЧ, а также главой благотворительного фонда «Справедливая помощь».

В понедельник в Москве и регионах проходит прощание и с другими жертвами катастрофы.

В телецентре «Останкино» началась гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 журналистам Первого канала и НТВ, сообщает РИА «Новости». С ними приходят проститься коллеги, люди приносят цветы. В коридоре на стенах телецентра все фотографии и зеркала занавешены черным.

Похороны нескольких журналистов пройдут позже в понедельник. Корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова похоронят 17 января с воинскими почестями на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище, сообщила ранее агентству представитель администрации города.

Похороны журналистов телеканала «Звезда» прошли в субботу, 14 января.

В авиакатастрофе Ту-154 погибли съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Жертвами крушения стали девять журналистов: корреспондент Дмитрий Рунков (Первый канал), оператор Вадим Денисов (Первый канал), звукооператор Александр Сойдов (Первый канал), корреспондент Павел Обухов («Звезда»), оператор Александр Суранов («Звезда»), помощник оператора Валерий Ржевский («Звезда»), корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий (НТВ), оператор Олег Пестов (НТВ), звукооператор Евгений Толстов (НТВ).

Видео:

Еще по этой теме
Очевидцы засняли посадку Ту-154 с неисправным двигателем в Якутии

Очевидцы засняли посадку Ту-154 с неисправным двигателем в Якутии

Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи установлена: это не теракт

Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи установлена: это не теракт

СМИ: СК полностью исключил версию теракта на борту Ту-154

СМИ: СК полностью исключил версию теракта на борту Ту-154


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR

reklama.vesti.lv

Ужасное ДТП: почему нужно всегда быть готовым к опасности Hi-Tech

Ужасное ДТП: почему нужно всегда быть готовым к опасности

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Юная балерина-пышечка восхитила Сеть своей страстью к танцам Wo&Men

Юная балерина-пышечка восхитила Сеть своей страстью к танцам

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео Hi-Tech

Интернет гудит: проделки полтергейста попали на видео

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж Showbiz

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж

Катастрофа Ту-154

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 