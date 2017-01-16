В Москве прощаются с Доктором Лизой и другими погибшими в катастрофе Ту-154

В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве утром в понедельник, 16 января, проходит прощание с врачом и филантропом Елизаветой Глинкой, погибшей 25 декабря в авиакатастрофе над Черным морем. Похороны Доктора Лизы состоятся на Новодевичьем кладбище в столице, пишет NEWSru.

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Все желающие смогут проститься с Елизаветой Глинкой в ходе гражданской панихиды в Успенском храме с 8 до 14 часов понедельника, сообщает сайт Совета при президенте РФ по правам человека. Отпевание и похороны Доктора Лизы пройдут в кругу родных и близких.

Друзья и коллеги вспоминают о Елизавете Глинке с теплотой.

«В трудной ситуации Лиза всегда умела найти слова, умела найти время, чтобы позвонить, написать и поддержать. Обидно, что она не узнала в полной мере, как она нам дорога была», - рассказала ТАСС попечитель фонда «Подари жизнь» Катерина Гордеева. Член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева называет гибель Доктора Лизы огромной потерей. «Очень трудно говорить, это огромная потеря. Такие, как Доктор Лиза, рождаются раз в тысячу лет», - считает правозащитница.

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Елизавета Глинка, летевшая на борту разбившегося Ту-154, везла в Сирию медикаменты. 8 декабря она стала первым лауреатом новой Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Глинка была членом СПЧ, а также главой благотворительного фонда «Справедливая помощь».

В понедельник в Москве и регионах проходит прощание и с другими жертвами катастрофы.

В телецентре «Останкино» началась гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 журналистам Первого канала и НТВ, сообщает РИА «Новости». С ними приходят проститься коллеги, люди приносят цветы. В коридоре на стенах телецентра все фотографии и зеркала занавешены черным.

Похороны нескольких журналистов пройдут позже в понедельник. Корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова похоронят 17 января с воинскими почестями на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище, сообщила ранее агентству представитель администрации города.

Похороны журналистов телеканала «Звезда» прошли в субботу, 14 января.

В авиакатастрофе Ту-154 погибли съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда». Жертвами крушения стали девять журналистов: корреспондент Дмитрий Рунков (Первый канал), оператор Вадим Денисов (Первый канал), звукооператор Александр Сойдов (Первый канал), корреспондент Павел Обухов («Звезда»), оператор Александр Суранов («Звезда»), помощник оператора Валерий Ржевский («Звезда»), корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий (НТВ), оператор Олег Пестов (НТВ), звукооператор Евгений Толстов (НТВ).

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