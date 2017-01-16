Врачи «оживили» двоих пострадавших в авиакатастрофе под Бишкеком

 

Фото: AP/Scanpix

Врачи реанимировали пострадавшего в результате авиакатастрофы в Бишкеке. Об этом сообщил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Егор Борисов, передает в понедельник, 16 января, сайт Zanoza.kg.

«В состоянии клинической смерти был извлечен из-под завалов и на месте реанимирован еще один выживший после авиатрагедии человек», — рассказал он. По словам Борисова, всего зарегистрировано 15 пострадавших, шесть из которых — дети.

Ранее в понедельник в аэропорту Манас информировали, что с 13:30 по местному времени (9:30 по Риге) аэродромные службы начали принимать и отправлять воздушные суда после перерыва, связанного с крушением.

Катастрофа Boeing 747 в Киргизии

Фото: Катастрофа Boeing 747 в Киргизии0

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Грузовой «Боинг 747-400» авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром 16 января. По данным Минтранса, лайнер рухнул на дачный поселок при заходе на посадку — в примерно в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Манас стоял густой туман.

По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, в том числе четверо членов экипажа.

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