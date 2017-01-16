Назван самый депрессивный день года

Психолог Клифф Арнол из университета Кардиффа назвал третий понедельник года самым депрессивным днем в году. В 2017-м - это 16 января.

Как утверждает ученый, это день плох тем, что новогодние и рождественские праздники закончились, запасенные вкусности съедены, а деньги - потрачены, следующая зарплата будет нескоро. Кроме того, зимой людям не хватает тепла и солнечного света.

В 2017 году жителям Земли добавляет хлопот неясная политическая обстановка в мире. Жители США, например, не знают, чего ждать от прихода к власти нового президента Дональда Трампа.