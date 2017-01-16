Литовский премьер не уверен, что подпишет соглашение по Rail Baltica

Эстония планирует, что 31 января премьер-министры стран Балтии подпишут соглашение по проекту железной дороги европейской колеи Rail Baltica, однако литовский премьер Саулюс Сквярнялис в этом не уверен.

Он уверяет, что новое правительство должно взвесить все аспекты проекта Rail Baltica и только потом подписывать договор. По его словам, если это не удастся сделать до его визита в Таллинн в конце месяца, то соглашение подписано не будет.

«Еще нет такой информации, что что-то будет подписано. Пока окончательно не согласована наша позиция (...), мы не делаем четких формулировок относительно подписания. Если не успеем углубиться, согласовать, ничего подписано не будет. Такое желание, цель имеют место, но нам как новому правительству нужно изучить все те обстоятельства, которые связаны с Rail Baltica. Это и финансирование, и закупки, наконец, грузопотоки, обеспечение полезности этого проекта, обеспечение финансирования этого проекта после 2020 года.

Сегодня я не могу подтвердить, что это будет главный вопрос повестки дня»,

- сказал Сквярнялис журналистам в понедельник.

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По его словам, принципиальные установки Литвы относительно проекта Rail Baltica не меняются, однако для того, чтобы можно было подписать подробные соглашения, недостает деталей.

Правительство Эстонии планирует подписать соглашение о проекте железной дороги европейской колеи Rail Baltica в Таллинне 31 января, когда будет проходить встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии. Соглашение должно закрепить обязательства стран относительно проекта, говорится в проекте постановления кабмина Эстонии.

В соглашении будут оговорены общие технические параметры, маршрут Rail Baltica, сроки реализации проекта, условия строительства, их исполнитель, а также роль совместного предприятия (СП) RB Rail в претворении в жизнь предварительных условий и прокладке колеи, финансирование строительства.