В Киргизии допустили снос поселка, на который упал Боинг

Правительство Киргизии рассмотрит вопрос о возможном сносе дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком, на который в понедельник утром упал грузовой самолет.
Об этом заявил журналистам в понедельник глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.
«Люди здесь не должны жить.
На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков страны,
и дома им предоставлены во временное пользование», - сказал он.
Он сообщил, что решение о судьбе поселка будет приниматься правительством республики.
По данным МЧС Киргизии, число погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг 747» на дачный поселок рядом с аэропортом Манас, составляет 32 человека.Еще по этой теме