В Киргизии допустили снос поселка, на который упал Боинг

Правительство Киргизии рассмотрит вопрос о возможном сносе дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком, на который в понедельник утром упал грузовой самолет.

Об этом заявил журналистам в понедельник глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.

«Люди здесь не должны жить.

На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков страны,

и дома им предоставлены во временное пользование», - сказал он.

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Он сообщил, что решение о судьбе поселка будет приниматься правительством республики.





























Aizvērt Катастрофа Boeing 747 в Киргизии AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







По данным МЧС Киргизии, число погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг 747» на дачный поселок рядом с аэропортом Манас, составляет 32 человека.

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