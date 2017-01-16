В Анкаре заявили о причастности разведки к атаке на стамбульский ночной клуб

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о причастности разведки к атаке на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, The Independent. Какую страну представляет эта разведывательная служба, он не уточнил.
- Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана 8 января 2017 г.
- Установлена личность стамбульского стрелка 8 января 2017 г.
- Установлено местонахождение нападавшего в Стамбуле 5 января 2017 г.
- СМИ: Террорист прибыл в Стамбул на самолете из Киргизии с женой и детьми 3 января 2017 г.
- Исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе - гражданин Киргизии 3 января 2017 г.
По словам политика, нападение было совершено профессионально. Другие подробности Куртулмуш сообщать не стал.
По подозрению в причастности к теракту в Турции были арестованы и допрошены десятки человек.
В полиции заявили, что установили личность террориста, который в настоящее время находится на свободе,
однако отказались называть его имя.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января этого года. Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».Еще по этой теме