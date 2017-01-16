В Анкаре заявили о причастности разведки к атаке на стамбульский ночной клуб

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил о причастности разведки к атаке на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, The Independent. Какую страну представляет эта разведывательная служба, он не уточнил.

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По словам политика, нападение было совершено профессионально. Другие подробности Куртулмуш сообщать не стал.

По подозрению в причастности к теракту в Турции были арестованы и допрошены десятки человек.

В полиции заявили, что установили личность террориста, который в настоящее время находится на свободе,

однако отказались называть его имя.

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Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Фото: Теракт в Стамбуле, убиты 39 человек

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января этого года. Вооруженный мужчина открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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