Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщила в своем Twitter ​спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Закон на нашей стороне», — написала она.

По мнению Киева, Москва нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма и Конвенцию о ликвидации расовой дискриминации.

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Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией этих Конвенций.

В пресс-службе президента проинформировали, что об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма,

незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что

в течение трех лет «российские боевики» совершают многочисленные террористические атаки,

жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои жилища.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», — сказал Порошенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала «агрессии РФ» действовала исключительно в формате международного права.

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