Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство иностранных дел Украины подало иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщила в своем Twitter ​спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Только что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Исторический иск. Закон на нашей стороне», — написала она.

По мнению Киева, Москва нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма и Конвенцию о ликвидации расовой дискриминации.

Реклама

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией этих Конвенций.

В пресс-службе президента проинформировали, что об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма,

незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что

в течение трех лет «российские боевики» совершают многочисленные террористические атаки,

жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои жилища.

Президент напомнил, что около 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами. «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», — сказал Порошенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала «агрессии РФ» действовала исключительно в формате международного права.

Еще по этой теме
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Российские военные рассказали, как следят за Крымом

Российские военные рассказали, как следят за Крымом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Пираты загрузили порно на YouTube Hi-Tech

Пираты загрузили порно на YouTube

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж Showbiz

Смотри: Дима Билан резко сменил имидж

Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским Showbiz

Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским

Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды Wo&Men

Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды

Как растопить засахаренный мед Wo&Men

Как растопить засахаренный мед

Украина

Суды

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 