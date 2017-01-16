Евросоюз обеспокоен заявлениями Трампа о НАТО как об «устаревшей организации»

Европейские лидеры выразили обеспокоенность заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью журналистам The Times и Bild раскритиковал деятельность НАТО, назвав ее «устаревшей организацией» и обвинив большинство членов альянса в недостаточных объемах финансовых взносов.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что последние заявления Трампа о Евросоюзе и НАТО были восприняты с удивлением и обеспокоенностью не только в столице Бельгии, отмечает DW.

Штайнмайер добавил, что интервью Трампа, «вероятно, повлияет, если не будет полностью определять» повестку дня в Брюсселе. Комментируя заявления избранного президента США о НАТО, глава МИД Германии подчеркнул, что они противоречат высказываниям будущего министра обороны США Джеймса Мэттиса, которые тот сделал во время слушаний в Конгрессе.

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В секретариате НАТО журналистам сообщили, что

в Брюсселе по-прежнему рассчитывают на выполнение США своих обязательств при новом президенте, которые касаются их «вклада в альянс»

и «гарантий безопасности Европы».

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, комментируя заявления Трампа, подчеркнула, что судьба НАТО находится в руках европейцев. «Я думаю, что наша, европейцев, судьба находится в наших собственных руках», - отметила она (цитата по Reuters).

По словам Меркель, позиция Трампа относительно НАТО «давно известна». Канцлер добавила, что ждет вступления в должность избранного президента США. «Тогда мы будем, естественно, работать с ним на всех уровнях», - заверила политик.

В Кремле тем временем сообщили, что Москва поддерживает Дональда Трампа в оценке НАТО как устаревшей организации. «Это пережиток, мы тоже с этим согласны. Эта та организация, системная цель которой конфронтация», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по «Лента.ru»).

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью газетам The Times и Bild заявил, что НАТО является устаревшей организацией. «Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад. Во-вторых, страны больше не платят то, что должны платить», - отметил он.

Он уточнил, что сейчас лишь пять стран - членов НАТО тратят на оборону столько, сколько нужно. В их числе он назвал Великобританию. По мнению Трампа, альянс недостаточно внимания уделяет терроризму и это является недостатком, указывающим на то, что организация устарела. При этом, по признанию Трампа, несмотря на все это, НАТО для него «очень важна».

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что заставит союзников США платить больше за помощь американских вооруженных сил. Главным образом претензия касалась европейских стран НАТО. Кроме того, избранный президент США также выражал недовольство деятельностью НАТО и даже угрожал выйти из альянса после вступления в должность.

Сразу после прошедших президентских выборов в США европейские политики начали выражать беспокойство возможной предстоящей сменой внешнеполитического курса Вашингтона. В частности, по информации СМИ, «представители руководства оборонных ведомств Европы и НАТО предупредили Трампа по поводу потепления его отношений с российским президентом Владимиром Путиным».

Как писали журналисты The Washington Post, эти предупреждения прозвучали уже через несколько часов после того, как Трамп и Путин поговорили по телефону и пообещали работать над улучшением отношений, «которые ухудшились до уровня эпохи холодной войны после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым, отняв его у Украины».

Примечательно, что на прошлой неделе кандидат Трампа на пост министра обороны США Джеймс Мэттис не только заявил о своей готовности противостоять России в некоторых областях в случае назначения на должность главы Пентагона, но и обвинил Кремль в попытках «расколоть НАТО», в связи с чем, по его мнению, необходимо принять дипломатические, экономические и военные шаги.

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