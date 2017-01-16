Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила избранному американскому президенту Дональду Трампу по поводу миграционной политики, которую последний раскритиковал, пишет DW.

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В частности, Меркель заявила, что европейцы в состоянии держать судьбу Европы в своих руках.

Кроме того, канцлер подчеркнула, что планирует усилить сотрудничество между 27-ю странами-членами ЕС ради развития «экономической мощи», «эффективных структур принятия решений» и «реакции на вызовы ХХІ века», среди которых борьба с терроризмом, защита внешних границ, развитие цифровых рынков и создание рабочих мест.

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«Мы, европейцы, держим нашу судьбу в наших руках», - отметила Меркель.

Ранее Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и связал недавний теракт в Берлине с прибытием большого количества беженцев в Германию.

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