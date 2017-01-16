Могерини - Трампу о распаде ЕС: Мы сплотимся

Федерика Могерини
 

Федерика Могерини. Фото: AP/Scanpix

Евросоюзу удастся сохранить единство и продолжить свое существование, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Я думаю, что ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100 процентов», - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад.

«Я с уважением отношусь ко мнению избранного президента, но считаю, что ЕС будет в порядке», - добавила Могерини.

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Ранее также немецкий канцлер Ангела Меркель ответила на критику Трампа по мигрантам.


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